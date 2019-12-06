Премьеры Узбекистана и России обсудили по телефону сотрудничество

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил по телефону с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила 5 декабря пресс-служба кабмина РФ.

"Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов в ходе телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также тематику межправительственного взаимодействия России и Узбекистана", - отмечается в сообщении правительства России.