Премьеры Узбекистана и России обсудили по телефону сотрудничество
- Узбекистан, политика
- 10:29, 06 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил по телефону с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила 5 декабря пресс-служба кабмина РФ.
"Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов в ходе телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также тематику межправительственного взаимодействия России и Узбекистана", - отмечается в сообщении правительства России.