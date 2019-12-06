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  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Рустами Эмомали в Ташкенте обсудил вопросы создания филиала компании «Артель» в Душанбе

CA-NEWS (TJ) -  В рамках официальной поездки в Узбекистан председатель Душанбе Рустами Эмомали посетил ряд предприятий Ташкента. В частности, в первый день поездки, 3 декабря, Рустами Эмомали посетил комплекс предприятий по производству бытовой техники и электроники «Артель». В ходе ознакомления была обсуждена возможность создания филиала компании «Артель» в Душанбе.

Об этом НИАТ «Ховар» сообщил начальник Управления информации и зарубежных связей аппарата Председателя города Душанбе Абдумаджид Хакимзода, который входил в состав делегации.

Согласно информации A. Хакимзода, Председатель города Душанбе Рустами Эмомали ознакомился с деятельностью этого промышленного предприятия. Было проинформировано, что предприятие «Артель» было создано в 2011 году и в основном производит бытовое электрическое оборудование для нужд народного хозяйства этой страны. На сегодняшний день персонал предприятия составляет более 7400 инженерно-технических работников. Общая площадь предприятия составляет 600 тысяч квадратных метров, здесь также имеется 9 цехов, функционирующих по всей территории республики. Перечень продукции предприятия составляет 500 единиц, годовая производственная мощность – более 5 миллионов единиц бытовой техники и 10 миллионов единиц энергосберегающих электрических лампочек.

Продукция предприятия «Артель» направлена на внутренний рынок, а также экспортируется в Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Грузию, Армению, Беларусь и другие ближние и дальние страны.

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