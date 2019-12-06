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  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге 2-летний ребёнок из Узбекистана отправился средством для мытья пола

CA-NEWS (UZ) -  Двухлетний ребенок из Узбекистана 4 декабря около 6 часов утра был доставлен в одну из больниц Петербурга. Согласно информации российских СМИ мать недосмотрела за ребенком, и он отравился средством для мытья полов.

Медики диагностировали у ребенка острый эпиглотит (воспаление области надгортанника) и химический ожог пищевода. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

При проверке выяснилось, что семья малыша приехала в Россию из Узбекистана 6 ноября. В Петербурге находятся без регистрации. В отношении матери ребенка составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Женщине грозит штраф.

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