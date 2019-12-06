Встреча президента России с премьер-министром Монголии состоялась в Сочи

CA-NEWS (MNG) - В Сочи 5 декабря состоялась встреча президента России с премьер-министром Монголии, сообщает пресс-служба главы государства.

- Наши отношения последовательно и весьма уверенно развиваются. В прошлом году рост товарооборота составил 21 процент. За первые 8–9 месяцев текущего года – плюс ещё 15. Причём отношения всё больше и больше диверсифицируются, это очень хороший показатель. Продукция машиностроения, сельское хозяйство, минеральные удобрения, конечно, энергетика. «Газпром» начал поставки сжиженного природного газа. «Роснефть» 80 процентов потребностей в нефтепродуктах закрывает. Есть поставки электроэнергии. Сельское хозяйство играет очень важную роль в нашем товарообороте, - отметил Путин.

В свою очередь премьер-министр Монголии также сообщил, что провел переговоры с Дмитрием Анатольевичем Медведевым.

- Мы обсудили широкий круг вопросов наших двусторонних отношений и сотрудничества. По некоторым из тех вопросов, которые давно ждали своего решения, мы согласовали наши позиции. В ходе наших переговоров с председателем правительства России мы обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством наших стран в энергетике, в поставках нефтепродуктов, строительстве газопровода, а также по другим стратегическим направлениям наших двусторонних отношений и сотрудничества. Конечно же, мы с ним также обменялись мнениями по дальнейшему развитию наших связей в гуманитарных отраслях, в образовании и культуре.

По итогам моего визита были подписаны 12 документов, которые станут дальнейшей правовой основой для нашего сотрудничества. Эти документы были как межправительственного характера, так и межведомственного и между частными структурами, - рассказал премьер-министр Монголии.