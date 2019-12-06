Монгольский банк покупает золото для увеличения валютных резервов

CA-NEWS (MNG) - Центральный банк Монголии или МонголБанк приобрели в общей сложности 14,4 тонны золота у юридических и физических лиц за первые 11 месяцев этого года. По данным Банка Монголии, по состоянию на ноябрь средняя стоимость покупки золота в банке составляла 128 002,45 тугриков (более 47 долларов США) за грамм.

Запасы золота в Монголии снизились до 17,92 тонны в четвертом квартале 2019 года с 20,08 тонны в третьем квартале 2019 года.

Запасы золота в стране в среднем составляли 4,04 тонны с 2000 по 2019 год, достигнув исторического максимума в 20,08 тонны в третьем квартале 2019 года.

Говорят, что покупка золота является одним из ключевых инструментов для центрального банка по увеличению его официальных валютных резервов. Банк Монголии стремится обеспечить экономическую стабильность путем последовательного увеличения своих валютных резервов.

Валютные резервы Монголии в конце июля достигли 4 миллиардов долларов США. Центральный банк стремится увеличить резервы как минимум до 6,5 млрд долларов США в среднесрочной перспективе.