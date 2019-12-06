Центральный стадион Монголии, где проходит Наадам будет полностью приватизирован в следующем году

CA-NEWS (MNG) - На своем заседании 2 декабря Хурал гражданского представителя города Улан-Батор утвердил список юридических лиц и объектов недвижимости, подлежащих приватизации в 2020 году. Всего было объявлено о продаже шести мест в частную собственность в рамках открытого аукциона, а именно:

- 49 процентов центрального стадиона принадлежат городу Улан-Батору с минимальной оценочной стоимостью 20 миллиардов тугриков.

- Здание пристройки «50-й магазин» с минимальной оценочной стоимостью 1,4 млрд.тугриков.

- Два здания бывших домашних медицинских центров в районе Баянгол с минимальной оценочной стоимостью 100 млн.тугриков в каждом.

- Две квартиры, которые в настоящее время сдаются в аренду Монгольской почтовой компанией, с минимальной оценочной стоимостью 80 млн.тугриков и 100 млн.тугр соответственно.

Оценочная стоимость имущества проверяется независимой организацией через комиссию по приватизации имущества города Улан-Батора.

Как утверждают городские власти Улан-Батора, Центральный стадион, 51 процент которого был приватизирован в 1993 году, несет значительное финансовое бремя для города Улан-Батора, не принося прибыли государственному общему и городскому бюджетам. Более того, чиновники видят, что 15-тысячной вместимости стадиона недостаточно во время ежегодного общенационального фестиваля Наадам в Монголии. Поэтому правительство Монголии решило построить новый стадион вместимостью 35-45 тысяч человек.