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  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольские инженеры завоевали золотые и серебряные медали на международном конкурсе

CA-NEWS (MNG) -  С 27 ноября по 3 декабря в китайском городе Цзинань (Китай) проходил Международный конкурс навыков среди инженеров-электронщиков.

Более 40 инженеров из 14 стран, включая Китай, Россию, Монголию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Афганистан, Кыргызстан, Шри-Ланку, Камбоджу, Турцию и Армению померились силами и навыками по электромонтаже.

Инженеры были разделены на три группы; и соревновались на навыки замена однофазного измерителя мощности, анализировать трехфазные трехпроводные и четырехпроводные измерители мощности и подключения трехфазного измерителя мощности.

Из Монголии, команда Под руководством Д.Батзорига, начальника отдела электрооборудования, Департамента реализации и координации политики Министерства энергетики, в составе Г.Мөнхтөр, сотрудник отдела электрооборудования и Л.Батхуу, начальник отдела мониторинга и оценки Центра энергетического развития, приняла участие на турнире.

Итоговая сумма в 3-х номинациях монгольские инженеры завоевали медали:

1. Л.Батхуу, начальник отдела мониторинга и оценки Центра энергетического развития — Золотая медаль;

2. Г. Мөнхтөр, сотрудник отдела электрооборудования, отдел реализации и координации политики — Серебрная медаль.

А также в командном зачёте монгольская команда заняла третье место.

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