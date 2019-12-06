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  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде власти утвердили дизайн крысы к новогодним торжествам

CA-NEWS (TM) -  На днях мэрия Ашхабада утвердила дизайн крысы к предстоящим празднованиям. В столице уже начали устанавливать новогодние елки, однако мышей пока нет, сообщают Хроники Туркменистана.

Как известно, в связи с тем, что президент Гурбангулы Бердымухамедов является поклонником восточной астрологии, каждый год перед новогодними праздниками Ашхабад украшают символами следующего года по восточному календарю. В прошлом году в городе были установлены фигуры и развешаны плакаты свиней, годом ранее символом была собака в столице были установлены фигурки алабая.

Напомним, что 2020-й – год Крысы по китайскому календарю. Он наступит 25 января и продлится до 11 февраля 2021. Стихия 2020-го года - металл, а цвет соответствия - белый. Поэтому 2020 год будет годом Белой Металлической Крысы.

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