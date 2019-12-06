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  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана сделал заявление по Украине

CA-NEWS (KZ) -  Во время визита в Германию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление об Украине, передает "Хабар 24".

Касым-Жомарт Токаев отметил, что урегулирование ситуации на востоке Украины должно происходить в «нормандском формате.

Глава государства также подчеркнул, что Казахстан готов выступить посредником и предоставить площадку для решения проблемы.

«Наш первый президент выразил свою добрую волю, предложил посреднические усилия на территории Казахстана, но, конечно же, мы полагаем, что проблематика Украины должна прежде всего решаться в «нормандском формате». Мы знаем, что 9 декабря заседание нормандской четверки состоится в Париже. Мы желаем успехов, потому что с Украиной нас связывают узы дружбы, сотрудничества. Мы с большой симпатией относимся к украинскому народу, считаем, что этот народ достоин спокойной, благополучной жизни», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совместной с Ангелой Меркель пресс-конференции для представителей СМИ.

В вышедшем ранее интервью Deutsche Welle Касым-Жомарт Токаев отметил, что они не называют то, что произошло в Крыму, аннексией.

«Что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства. Хотел бы напомнить, что минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева. Он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске», - сказал Токаев в интервью DW.

В вышедшем ранее интервью Deutsche Welle Касым-Жомарт Токаев высказался о событиях в Украине. "Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. Что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства. Хотел бы напомнить, что минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева. Он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске", - сказал тогда Президент.
Подробнее: https://tengrinews.kz/world_news/tokaev-sdelal-zayavlenie-po-ukraine-385841/
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