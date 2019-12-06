В Узбекистане открылось представительство ООН по ВИЧ/СПИДу

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане открылся страновый офис Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), сообщил Минздрав республики.

С открытием странового офиса ЮНЕЙДС в Узбекистане будет достигнуто удвоение усилий в снижении новых случаев ВИЧ-инфекции, обеспечении доступа к тестированию и лечению, а также в снижении стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ.

По данным министерства, на сегодняшний день в Узбекистане проживает свыше 42 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией, из них почти 28 тысяч находятся на соответствующем лечении. Приняты соответствующие правовые документы, что позволяет достичь нового качественного уровня в сфере диагностики ВИЧ, обеспечить раннее выявление инфекции, своевременное проведение профилактических мероприятий и предоставления медико-социальной помощи лицам, живущим с ВИЧ.