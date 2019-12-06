РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане открылось представительство ООН по ВИЧ/СПИДу

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане открылся страновый офис Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), сообщил Минздрав республики.

С открытием странового офиса ЮНЕЙДС в Узбекистане будет достигнуто удвоение усилий в снижении новых случаев ВИЧ-инфекции, обеспечении доступа к тестированию и лечению, а также в снижении стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ.

По данным министерства, на сегодняшний день в Узбекистане проживает свыше 42 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией, из них почти 28 тысяч находятся на соответствующем лечении. Приняты соответствующие правовые документы, что позволяет достичь нового качественного уровня в сфере диагностики ВИЧ, обеспечить раннее выявление инфекции, своевременное проведение профилактических мероприятий и предоставления медико-социальной помощи лицам, живущим с ВИЧ.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Таджикистане с нового года повысятся размеры штрафов и пошлин
  • Абаев прокомментировал слова Токаева о Крыме
  • В Монголии отец назвал сына Гоку в честь героя из аниме «Dragon Ball's»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×