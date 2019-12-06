В Узбекистане задержана бабушка, спрятавшая в подгузнике внука более 1 кг золота

CA-NEWS (UZ) - Сотрудниками таможни Узбекистана на приграничном таможенном посту “Гишткуприк”, граничащем с соседним Казахстаном, задержана пожилая женщина. Правонарушительница решила использовать для совершения своего плана собственного двухлетнего внука, сообщает пресс-служба ГТК республики.



Гражданка пыталась незаконно вывезти золотые ювелирные украшения в виде 6 цепочек, 4 браслетов и 1 кольца, спрятав их внутри подгузника ребенка.

Общий вес незадекларированных и не заявленных при устном опросе таможенникам спрятанных ювелирных украшений составил 1 кг 115 граммов, а стоимость по предварительным подсчетам 334 миллиона 500 тысяч сум (более 35 тыс долларов США).

В настоящее время по выявленному факту правонарушения проводятся таможенные проверки.