В Узбекистане задержана бабушка, спрятавшая в подгузнике внука более 1 кг золота

- Узбекистан, происшествия
- 12:10, 06 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - Сотрудниками таможни Узбекистана на приграничном таможенном посту “Гишткуприк”, граничащем с соседним Казахстаном, задержана пожилая женщина. Правонарушительница решила использовать для совершения своего плана собственного двухлетнего внука, сообщает пресс-служба ГТК республики.
Гражданка пыталась незаконно вывезти золотые ювелирные украшения в виде 6 цепочек, 4 браслетов и 1 кольца, спрятав их внутри подгузника ребенка.
Общий вес незадекларированных и не заявленных при устном опросе таможенникам спрятанных ювелирных украшений составил 1 кг 115 граммов, а стоимость по предварительным подсчетам 334 миллиона 500 тысяч сум (более 35 тыс долларов США).
В настоящее время по выявленному факту правонарушения проводятся таможенные проверки.