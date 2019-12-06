Эмомали Рахмон выступит с ежегодным посланием к парламенту страны

CA-NEWS (TJ) - 21-я сессия Маджлиси милли Маджоиси Оли (верхняя палата парламента) Таджикистана состоится 25 декабря в городе Душанбе, сообщили «Авеста» в пресс-службе Маджлиси милли.

В ходе сессии будут рассмотрены конституционный Закон РТ «О внесении изменений в конституционный Закон Республики Таджикистан «О местных органах государственной власти», Закон Республики Таджикистан «О казначействе», Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан».

Также будут рассмотрены закон о внесении поправок в Закон «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ», а также ряд других законов, принятых Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента).

26 декабря в Душанбе состоится совместная сессия обеих палат парламента страны пятого созыва. Соответствующее решение подписал спикер Маджлиси милли Махмадсаид Убайдуллоев.

Перед парламентом с ежегодным посланием выступит президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который, наметит основные направления внутренней и внешней политики страны.