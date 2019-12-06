РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эмомали Рахмон выступит с ежегодным посланием к парламенту страны

CA-NEWS (TJ) -  21-я сессия Маджлиси милли Маджоиси Оли (верхняя палата парламента) Таджикистана состоится 25 декабря в городе Душанбе, сообщили «Авеста» в пресс-службе Маджлиси милли.

В ходе сессии будут рассмотрены конституционный Закон РТ «О внесении изменений в конституционный Закон Республики Таджикистан «О местных органах государственной власти», Закон Республики Таджикистан «О казначействе», Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан».

Также будут рассмотрены закон о внесении поправок в Закон «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ», а также ряд других законов, принятых Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента).

26 декабря в Душанбе состоится совместная сессия обеих палат парламента страны пятого созыва. Соответствующее решение подписал спикер Маджлиси милли Махмадсаид Убайдуллоев.

Перед парламентом с ежегодным посланием выступит президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который, наметит основные направления внутренней и внешней политики страны.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Туркменистана поручил создать детсады в изъятых у коррупционеров домах
  • Президент Туркменистана провел заседание конституционной комиссии
  • Аким Нур-Султана встретился с представителями MEDEF
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×