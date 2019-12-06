В Узбекистане рэпер Шохрух выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах

CA-NEWS (UZ) - Рэпер Шохрух намерен баллотироваться от партии «УзЛиДеп» в Кенгаш народных депутатов девятого округа «Лябиховуз» Чиланзарского района, сообщается на странице артиста в Instagram.

"Дорогие соотечественники! Как вы знаете, я занимаюсь музыкой в качестве хобби и считаю, что жизнь состоит не только из пения. Я тоже хочу внести свой вклад в развитие нашей родины. Что скажете?", - отмечает певец.

22 декабря в Узбекистане состоятся выборы в парламент, а также в областные, городские и районные советы.

Выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом Республики Узбекистан. Впервые на выборах представлено пять политических партий – Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Народная демократическая партия Узбекистана, Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана, Социально-демократическая партия «Адолат» (Справедливость») и Экологическая партия Узбекистана.