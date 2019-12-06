В Бухаре поезд переехал мужчину

CA-NEWS (UZ) - В Бухаре 5 декабря примерно 04:55 часов, машинист электровоза 32-летний А.Ш., управляя грузовым поездом, между станциями "Яккатут" и "Мургак", переехал переходящего железнодорожный путь пешехода 58-летнего Г.Х. В результате этого Г.Х. скончался на месте.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, причины происшествия устанавливаются, сообщила пресс-служба Следственного департамента МВД.