Монголия с 2013 года предоставила ипотечные кредиты 95 тыс. гражданам

CA-NEWS (MNG) - По данным Монгольской ипотечной корпорации (Монголын Ипотекийн Корпораци - МИК), с 2013 года ипотечные кредиты получили в общей сложности 95 000 человек.

Правительство Монголии начало реализацию программы ипотечного кредитования в 2013 году, чтобы повысить доступность и доступность квартир для городских жителей, особенно молодых семей и тех, кто живет в юрточных районах.

Предоставление ипотеки на 8% также является частью усилий правительства по сокращению загрязнения воздуха в стране, особенно в столице страны Улан-Баторе.

Загрязнение воздуха является насущной проблемой для Улан-Батора, где половина его населения проживает в городских районах города, где нет водопровода, центрального отопления или канализации.

До этого года жители юрты использовали свои печи и сжигали сырой уголь и другие легковоспламеняющиеся материалы для приготовления пищи и поддержания тепла в течение полугодовой зимы в регионе - практика, которая, как доказывают, является причиной около 80 процентов загрязнения воздуха в столице. В этом году произошло частичное улучшение, благодаря государственной программе по замене сырого угля на экологически чистые угольные брикеты. Тем не менее, условия в юрточных районах остаются тяжелыми.

Жилье, безусловно, является одним из долгосрочных решений для снижения загрязнения воздуха.