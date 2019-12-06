АБР планирует выделить $400 млн на развитие Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Азиатский банк развития планирует в течение ближайших трех лет выделить на поддержку развития Таджикистана около $400 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам, постоянный представитель АБР в Таджикистане Прадип Сривастава и добавил, что окончательная сумма зависит от наличия средств у банка и готовности проектов, а также возможного партнерства и потенциального софинансирования со стороны других многосторонних и двусторонних организаций, передает Avesta.



Индикативный инвестиционный план включает проекты по развитию трудовых навыков, дальнейшему развитию энергетической отрасли, городской инфраструктуры, транспорта, улучшение инфраструктуры, поддержку развития финансового сектора, а также улучшение управления водными ресурсами.

В дополнение к проектам в государственном секторе АБР рассмотрит возможность инвестировать частный сектор в агробизнесе, финансовом секторе и других отраслях.

Кроме того, АБР планирует поддержать проекты по развитию туризма, реабилитации ключевых автомобильных коридоров, развитию городской инфраструктуры, улучшению устойчивости к стихийным бедствиям и реформированию инвестиционного климата.

Постоянный представитель АБР отметил, что банк, пока, выделяет средства только на грантовой основе. «Принцип «50 процентов кредит, 50 – грант» будет действовать после того, как ситуация будет меняться и анализ устойчивости станет позитивным», – сообщил он.

Прадип Сривастава также сообщил, что текущий портфель АБР в Таджикистане составляет $780 млн. Он охватывает 16 кредитных и грантовых проектов в сферах энергетики, транспорта, здравоохранения, городской инфраструктуры, образования и другое.

АБР является крупным донором Таджикистана. До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме свыше $1,8 млрд. в виде грантов, льготных кредитов и технической помощи.