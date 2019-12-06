РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
АБР планирует выделить $400 млн на развитие Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  Азиатский банк развития планирует в течение ближайших трех лет выделить на поддержку развития Таджикистана около $400 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам, постоянный представитель АБР в Таджикистане Прадип Сривастава и добавил, что окончательная сумма зависит от наличия средств у банка и готовности проектов, а также возможного партнерства и потенциального софинансирования со стороны других многосторонних и двусторонних организаций, передает Avesta.

Индикативный инвестиционный план включает проекты по развитию трудовых навыков, дальнейшему развитию энергетической отрасли, городской инфраструктуры, транспорта, улучшение инфраструктуры, поддержку развития финансового сектора, а также улучшение управления водными ресурсами.

В дополнение к проектам в государственном секторе АБР рассмотрит возможность инвестировать частный сектор в агробизнесе, финансовом секторе и других отраслях.

Кроме того, АБР планирует поддержать проекты по развитию туризма, реабилитации ключевых автомобильных коридоров, развитию городской инфраструктуры, улучшению устойчивости к стихийным бедствиям и реформированию инвестиционного климата.

Постоянный представитель АБР отметил, что банк, пока, выделяет средства только на грантовой основе. «Принцип «50 процентов кредит, 50 – грант» будет действовать после того, как ситуация будет меняться и анализ устойчивости станет позитивным», – сообщил он.

Прадип Сривастава также сообщил, что текущий портфель АБР в Таджикистане составляет $780 млн. Он охватывает 16 кредитных и грантовых проектов в сферах энергетики, транспорта, здравоохранения, городской инфраструктуры, образования и другое.

АБР является крупным донором Таджикистана. До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме свыше $1,8 млрд. в виде грантов, льготных кредитов и технической помощи.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Таджикистане с нового года повысятся размеры штрафов и пошлин
  • Президент Туркменистана поручил создать детсады в изъятых у коррупционеров домах
  • Туркменистан готовится к переходу на двухпалатную систему парламента
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×