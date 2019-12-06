АБР выделит грант в $110 млн для строительства дороги Обигарм-Нуробод в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение Таджикистану гранта в размере 110 миллионов долларов США на строительство 30 км автомагистрали и 30 км второстепенных дорог между городами Обигарм и Нуробод на северо-востоке страны.

Дорога Обигарм-Нуробод является частью коридоров 2, 3 и 5 Программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества, которая связывает не имеющего выхода к морю и горный Таджикистан с евразийскими и мировыми рынками. Дорога соединяет столицу Душанбе с северо-восточным регионом Таджикистана и Кыргызской Республикой и перевозит около 2000 автомобилей в день.

«Строительство новой двуполостной автомагистрали между Обигармом и Нурободом поможет улучшить связь Таджикистана с другими странами и повысить конкурентоспособность торговли», - сказал специалист АБР по транспорту в Центральной и Западной Азии г-н Камел Бухмад. «Кроме того, будут построены всепогодные сельские дороги, которые обеспечат изолированным местным общинам доступ к рабочим местам, рынкам и социальным услугам, таким как образование и здравоохранение».

Строительство 75-километровой автомагистрали было разделено на три части. АБР и Фонд международного развития ОПЕК будут софинансировать участок протяженностью 30 км от Обигарма до Тагикамара, включая два туннеля общей протяженностью 3,3 км, что оценивается примерно в 178 миллионов долларов США. Правительство также подало заявку на кредитное финансирование от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Европейского банка реконструкции и развития для строительства оставшихся участков 75-километровой автомагистрали.

Новая автомагистраль заменит существующую дорогу, которая прекратит работу из-за строительства гидроэлектростанции. Новая автомагистраль будет завершена до того, как существующая дорога будет выведена из эксплуатации, так как единственный альтернативный маршрут требует объезда в 320 км.

Новая автомагистраль будет устойчивой к изменению климата и построена в соответствии с международными стандартами безопасности дорожного движения. Проект также укрепит институциональный потенциал Министерства транспорта по управлению дорожными активами и расширит доступ женщин к экономическим возможностям посредством обучения и улучшения доступа к финансовым ресурсам.

Первая помощь АБР Таджикистану была одобрена в 1998 году, которая была направлена на поддержку постконфликтного восстановления. С тех пор АБР мобилизовал для страны свыше 1,8 миллиарда долларов США, включая более 1,2 миллиардов долларов США в виде грантов. Эта помощь помогла улучшить транспортную и энергетическую инфраструктуру страны, поддержать социальное развитие, расширить сельскохозяйственное производство и укрепить региональное сотрудничество и торговлю.