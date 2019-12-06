В Азербайджане 9 февраля пройдут досрочные парламентские выборы

CA-NEWS (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент страны - Милли меджлис и назначил на 9 февраля 2020 года досрочные выборы. Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано на официальном сайте главы государства.

Напомним, 2 декабря Милли Меджлис (парламент) Азербайджана объявил о самороспуске. Решение было принято депутатами законодательного органа после инициативы правящей партии распустить парламент с целью поддержания курса реформ главы государства.

Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов, большинство депутатских мандатов у правящей партии. Очередные парламентские выборы были должны состояться в Азербайджане в ноябре 2020 года.



