С 2021 года в Узбекистане разрешили тотализаторы

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане официально разрешили букмекерские конторы. Это предусмотрено указом президента "О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане", подписанным 4 декабря.

Согласно указу, предусмотрен ряд мер по созданию в стране новых стадионов, футбольных школ, популяризации футбола, внедрению единой системы электронных билетов, а также открытию букмекерских контор.

Документом дается разрешение на введение с 1 января 2021 года букмекерской деятельности путем получения лицензии в Агентстве по развитию рынка капитала.

Букмекерские конторы разрешили на основе международного опыта в целях дальнейшего развития спортивной сферы, особенно футбола, повышения инвестиционной привлекательности, привлечение дополнительных средств.