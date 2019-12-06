РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Гражданин Узбекистана из группы хакеров попал под санкции США

CA-NEWS (UZ) -  Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении шести российских компаний и хакерской группировки Evil Corp. (известна также как Dridex gang), а также 17 связанных с ними лиц, среди которых есть граждане России, Украины, Узбекистана, Молдавии, Греции, Израиля и Испании.

Все активы попавших под санкции лиц и организаций в юрисдикции США должны быть заморожены, гражданам США и американским компаниям запрещается проводить с ними сделки, передает РБК.

В ведомстве отметили также, что Evil Corp. ответственна за разработку и распространение вредоносной программы Dridex, использовавшейся для заражения компьютеров в трехстах банках и финансовых компаниях более чем в 40 странах, в результате чего было похищено более $100 млн.

Глава Минфина США Стивен Мнучин назвал Evil Corp. одной из самых могущественных организаций в сфере киберпреступности.

Минфин сообщил, что Госдепартамент уже объявил награду в $5 млн за информацию, которая поможет задержать лидера Evil Corp.

Кроме того, под санкции попали другие лица, которых американский Минфин считает связанными с Evil Corp. По данным ведомства, некоторые из них выполняли в группировке руководящие функции, а другие помогали выводить похищенные средства.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Туркменистана поручил создать детсады в изъятых у коррупционеров домах
  • В Андижане запущена новая газовая скважина, которая обеспечит 5 тысяч домохозяйств
  • Туркменистан готовится к переходу на двухпалатную систему парламента
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×