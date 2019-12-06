Заявление монгольского премьера о старте реализации «Сила Сибири-2» опережает реальную ситуацию в рамках этого проекта, - эксперт

CA-NEWS (MNG) - Заявление монгольского премьера о старте реализации «Сила Сибири-2» опережает реальную ситуацию в рамках этого проекта – говорит заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов сайту Экономика Сегодня.

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что началась реализация проекта газопровода из России в Китай, который будет проходить через монгольскую территорию.

Этот проект изначально назывался газопроводом «Алтай», а затем был переименован в «Силу Сибири-2», причем здесь произошла не только смена названий, но и маршрутов. Главным отличием этого проекта является то обстоятельство, что он будет иметь одинаковую сырьевую базу с российскими поставками газа в Евросоюз, благодаря чему Москва диверсифицирует свой газовый экспорт.

«Газпром» и китайские покупатели пока не завершили переговоры по этому проекту. Они находятся в завершающей стадии, но такое состояние дел в рамках этой проблемы существует давно», - констатирует Фролов.

Сторонам осталось определиться с самым главным вопросом, а именно с ценой на газ, поэтому монгольский премьер несколько предвосхищает события, хотя нет сомнений, что этот газотранспортный проект будет реализован.

«Строго говоря, формулировка, которую использовал премьер Монголии, не совсем корректна, т.к. разговор может идти только о старте согласования маршрута через монгольскую территорию, а не о старте реализации самого проекта», - заключает Фролов.

Исторически этот проект не просто так назывался «Алтай», поскольку его хотели прокладывать по другому направлению – вариант с Монголией также всегда был, но мешали сложности во взаимоотношениях, которые присутствуют между Пекином и Улан-Батором.

«Вариант с прокладкой газопровода через Алтай напрямую в Китай связан с преодолением большого числа горных массивов, скальных пород и т.д., что может негативно сказаться на экономической базе этого проекта. И в этом плане предпочтителен маршрут через Монголию, поскольку он должен пройти по более простой местности», - резюмирует Фролов.

Монгольское направление прорабатывалось, но теперь оно требует обновления и, видимо, этот момент и имел в виду премьер Хурэлсух, заявляя о старте данного проекта. Просто, даже если документы будут подписаны, не обойтись без серьезной технической подготовки.

Интересно и то, что на этом направлении Россия будет конкурировать с Туркменией, чей экспорт газа в Китай составляет порядка 35 млрд кубов в год и растет на 8-9 процентов ежегодно, а также с такими игроками, как Казахстан и Узбекистан.

«В Китае «Сила Сибири-2» называется западным маршрутом российского газопровода, а «Сила Сибири-1» – соответственно, восточным маршрутом, причем они нацелены на разные китайские рынки. И если мы посмотрим на объемы поставок в Китай из республик советской Средней Азии и сравним с изначальными планами, то увидим, что они полностью провалились», - констатирует Фролов.

В результате, сложилась ситуация, когда импорт газа на северо-востоке Китая ниже тех отметок, которые планировались Пекином во время определения стратегии развития этого региона. Да и направление «Силы Сибири-2» отличается от среднеазиатских поставок, из-за чего можно сделать вывод, что здесь точно не будет конкуренции поставщиков, о которой рассуждают некоторые эксперты.

«Китай меньше России, но эта одна из крупнейших стран мира, поэтому расстояние от точки входа «Силы Сибири-1» до точки входа «Силы Сибири-2» равна расстоянию от Лондона до Стамбула, поэтому они будут работать на разных рынках», - заключает Фролов.

По словам Александра Сергеевича, Китай собирается развивать экономический потенциал своих северных и северо-западных регионов, которые являются наиболее депрессивными в этой стране, самыми малонаселенными и точно наиболее сложными.

«Здесь существует террористическая и сепаратистская составляющая в виде Синьцзян-Уйгурского автономного района, поэтому Пекин там делает ставку на развитие экономики и производств, рассчитывая с помощью таких мер стимуляции убрать эти проблемы. Для выполнения этих планов необходима энергетика, а это постоянные поставки энергоресурсов, на что и рассчитана «Сила-Сибири-2», - резюмирует Фролов.

Там будут созданы электростанции, для которых нужно топливо. Тем более, планы Китая по дальнейшему наращиванию газового импорта и газового потребления хорошо известны, поэтому эти 80 млрд кубов российского газа найдут своего потребителя на китайском рынке.

«Есть данные, согласно которым получается, что китайский газовый импорт может вырасти в ближайшие годы на 200 млрд кубов. И эту цифру не покроют никакие поставки из Средней Азии, а поставки СПГ действуют только на китайском побережье», - констатирует Фролов.

Потребление Китаем СПГ также будет расти, но этот ресурс будет уходить на снабжение приморских городов, которые являются драйвером китайской экономики. Да и им физически проще пользоваться таким энергоресурсом.

«Поставлять СПГ вглубь Китая и на его север экономически нецелесообразно, что и открывает дорогу российскому газу», - заключает Фролов.