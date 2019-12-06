РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Нур-Султане состоялась конференция, посвященная 25-летию маслихатов Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  В Нур-Султане прошла республиканская конференция, посвященная 25-летию образования маслихатов Казахстана, сообщает пресс-служба Сената.

В мероприятии приняли участие депутаты парламента, региональных маслихатов и члены Правительства.

Работу конференции открыла председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева, которая призвала коллег делать конкретные шаги для развития органов местного самоуправления как реального механизма участия граждан в процессе принятия государственных решений и контроля над их реализацией.

Напомнив о недавних заседаниях в Сенате по проблемам воды и водосбережения, по сбору и переработке бытовых и промышленных отходов, Д.Назарбаева сделала акцент на необходимости депутатского контроля за целевым и эффективным использованием средств местных бюджетов для решения экологических проблем.

«Местные исполнительные органы жалуются на отсутствие в бюджете средств на природоохранные мероприятия. При этом все платежи за эмиссию загрязнения окружающей среды попадают в местные бюджеты, но направляются на другие цели. Маслихатам всех уровней необходимо взять на контроль целевое и эффективное использование средств местных бюджетов на природоохранные мероприятия», - добавила она.

Также в своем выступлении глава палаты особо подчеркнула, что деятельность маслихатов должна быть максимально публичной. Выделив возможности современных коммуникационных технологий, Д. Назарбаева рассказала о создании единого веб-портала «Маслихаты» в качестве платформы для диалога между коллегами, в котором регистрируются все депутаты верхней палаты и местных представительных органов всех уровней.

От имени депутатов маслихатов Казахстана выступил сенатор Толеубек Мукашев. Он рассказал о роли маслихатов в социально-экономическом развитии общества и его демократизации, а также призвал коллег быть требовательнее к себе и работе.

С докладами также выступили секретари региональных маслихатов. Секретарь Алматинского областного маслихата Султан Дюсембинов отметил, что суть и характер вопросов, рассматриваемых депутатами маслихатов, в значительной мере меняется в зависимости от уровня социально-экономического развития региона.

В свою очередь секретарь Северо-Казахстанского регионального маслихата Владимир Бубенко сказал, что депутаты, избравшись в представительные органы власти, понимают, что им делегировано право принимать непростые решения и они несут ответственность за их претворение в жизнь в интересах земляков.

В настоящее время в Республике Казахстан действуют 3335 депутатов в 216 маслихатах страны, в том числе 17 региональных, 36 городских и 163 районных маслихатов.

По окончании конференции состоялась торжественная церемония награждения депутатов почетными грамотами Сената Парламента РК, благодарственными письмами Премьер-министра РК в честь 25-летия маслихатов РК. За вклад и развитие органов местной власти отличившимся депутатам от имени Ассамблеи народа Казахстана были вручены золотые медали «Бірлік» и юбилейные медали «Қазақстан мәслихаттарына 25 жыл». Также по решению Бюро РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» большой группе депутатов были присвоены звания «Қазақстан мәслихаттарының құрметті депутаты».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Туркменистан готовится к переходу на двухпалатную систему парламента
  • В Таджикистане с нового года повысятся размеры штрафов и пошлин
  • Аким Нур-Султана встретился с представителями MEDEF
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×