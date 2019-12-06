В Нур-Султане состоялась конференция, посвященная 25-летию маслихатов Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане прошла республиканская конференция, посвященная 25-летию образования маслихатов Казахстана, сообщает пресс-служба Сената.



В мероприятии приняли участие депутаты парламента, региональных маслихатов и члены Правительства.

Работу конференции открыла председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева, которая призвала коллег делать конкретные шаги для развития органов местного самоуправления как реального механизма участия граждан в процессе принятия государственных решений и контроля над их реализацией.

Напомнив о недавних заседаниях в Сенате по проблемам воды и водосбережения, по сбору и переработке бытовых и промышленных отходов, Д.Назарбаева сделала акцент на необходимости депутатского контроля за целевым и эффективным использованием средств местных бюджетов для решения экологических проблем.

«Местные исполнительные органы жалуются на отсутствие в бюджете средств на природоохранные мероприятия. При этом все платежи за эмиссию загрязнения окружающей среды попадают в местные бюджеты, но направляются на другие цели. Маслихатам всех уровней необходимо взять на контроль целевое и эффективное использование средств местных бюджетов на природоохранные мероприятия», - добавила она.

Также в своем выступлении глава палаты особо подчеркнула, что деятельность маслихатов должна быть максимально публичной. Выделив возможности современных коммуникационных технологий, Д. Назарбаева рассказала о создании единого веб-портала «Маслихаты» в качестве платформы для диалога между коллегами, в котором регистрируются все депутаты верхней палаты и местных представительных органов всех уровней.

От имени депутатов маслихатов Казахстана выступил сенатор Толеубек Мукашев. Он рассказал о роли маслихатов в социально-экономическом развитии общества и его демократизации, а также призвал коллег быть требовательнее к себе и работе.

С докладами также выступили секретари региональных маслихатов. Секретарь Алматинского областного маслихата Султан Дюсембинов отметил, что суть и характер вопросов, рассматриваемых депутатами маслихатов, в значительной мере меняется в зависимости от уровня социально-экономического развития региона.

В свою очередь секретарь Северо-Казахстанского регионального маслихата Владимир Бубенко сказал, что депутаты, избравшись в представительные органы власти, понимают, что им делегировано право принимать непростые решения и они несут ответственность за их претворение в жизнь в интересах земляков.

В настоящее время в Республике Казахстан действуют 3335 депутатов в 216 маслихатах страны, в том числе 17 региональных, 36 городских и 163 районных маслихатов.

По окончании конференции состоялась торжественная церемония награждения депутатов почетными грамотами Сената Парламента РК, благодарственными письмами Премьер-министра РК в честь 25-летия маслихатов РК. За вклад и развитие органов местной власти отличившимся депутатам от имени Ассамблеи народа Казахстана были вручены золотые медали «Бірлік» и юбилейные медали «Қазақстан мәслихаттарына 25 жыл». Также по решению Бюро РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» большой группе депутатов были присвоены звания «Қазақстан мәслихаттарының құрметті депутаты».