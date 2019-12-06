В Пекине артисты отметили 70-летие установления китайско-монгольских связей

CA-NEWS (MNG) - 3 декабря в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине была организована совместная выставка, посвященная 70-летию установления дипломатических связей между Китаем и Монголией, которую представили китайские и монгольские артисты.

Под управлением монгольского дирижера Буянбаатара Намхая монгольские музыканты и танцоры из Большого театра национального искусства Монголии исполнили народные песни и танцы монгольской этнической группы с традиционным монгольским горловым пением, или хөөмэй, и протяжной песней или уртын дуу, одним из самые важные формы монгольской музыки.

Студенческая танцевальная труппа Пекинской средней школы № 11 также делила сцену с монгольскими артистами в шоу, сообщает china.org.cn.