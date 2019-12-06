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  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Берлине, провел встречу с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства рассказал об итогах переговоров с руководством Германии, отметив значимость привлечения на казахстанский рынок немецкого бизнеса, технологий и инвестиций.

Вольфганг Ишингер сообщил о подготовке к намеченному на следующий год очередному заседанию Мюнхенской конференции и пригласил Президента Казахстана принять участие в данном авторитетном форуме.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

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