Токаев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Берлине, провел встречу с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, сообщает пресс-служба главы государства.



Глава государства рассказал об итогах переговоров с руководством Германии, отметив значимость привлечения на казахстанский рынок немецкого бизнеса, технологий и инвестиций.

Вольфганг Ишингер сообщил о подготовке к намеченному на следующий год очередному заседанию Мюнхенской конференции и пригласил Президента Казахстана принять участие в данном авторитетном форуме.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.