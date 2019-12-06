РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане появится аналог Голливуда «Cinema City Sollywood»

CA-NEWS (UZ) -  Аамериканская компания Daha USA Group и китайская Yiwu Compass Trading построят киногородок под названием Sollywood в местности Аксай Самаркандской области Узбекистана, информирует местное интернет-издание Daryo.uz.

"Под реализацию проекта выделена площадь 160 га, а сам городок будет называться Cinema City Sollywood. Помимо павильонов для съемок кино здесь появятся современные кафе и рестораны, 3-х и 4-звездочные отели, киноконцертные залы, аквапарк, парк культуры и отдыха", - цитирует издание автора проекта Хакимджона Мамасолиева. Предположительно, в 2022 году на основных объектах городка начнется производство фильмов.

Основоположником узбекистанского кино считается кинооператор и фотограф Худайберген Деванов (1879-1938). В 1908 году привезенной из Санкт-Петербурга кинокамерой "ПАТЭ" он снял первую киноленту о достопримечательностях древнего Хорезма. Первой киностудией в Узбекистане стало созданное в 1925 году товарищество "Бухкино", выпустившее фильм "Минарет смерти".

В настоящее время на территории Узбекистана кроме государственного унитарного предприятия (ГУП) "Узбекфильм" функционируют десятки творческих объединений и частных кинокомпаний, которые ежегодно производят около сотни полнометражных художественных, документальных и анимационных фильмов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Япония будет обязывать зарубежные коммуникационные компании сообщать о сбоях в сетях
  • Президент Туркменистана поручил создать детсады в изъятых у коррупционеров домах
  • Граждан Узбекистана в РФ извещают о предстоящих выборах
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×