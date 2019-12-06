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  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе завершился международный фестиваль моды “Гоёл-2020”

CA-NEWS (MNG) -  В столице Монголии завершилось самое главное мероприятие модной индустрии страны - Международный фестиваль моды “Гоёл-2020”.

Фестиваль моды “Гоёл” – масштабное мероприятие, которое всегда проходит на высочайшем уровне. Дизайнеры демонстрируют свои коллекции в режиме нон-стоп. На гала-концерте, который длился 3 часа, было показано более 20 коллекций. Были и ярко выраженные этно-коллекции, без которых невозможно представить ни один монгольский модный показ.

Наибольший интерес публики, конечно же, было приковано к тому, кто станет топ-моделью. Напомним, что фестиваль моды Гоёл проводится с 1988 года и имеет 32-летнюю историю, однако это звание стали присваивать только с 2001 года. Победительницой в номинации «Топ-модель» в этом году стала Д.Долгион.

Отметим, что монгольские дизайнеры всегда стремятся сохранить традиционный стиль и смешать его с современным.

Модный показ ГОЁЛ проводится с 1988 года. Иностранные дизайнеры и модели участвуют в шоу с 2000 года.

Гоёл (монгольский: гоёл, украшение или орнамент) - ежегодное событие в мире моды, проводимое в Улан-Баторе, Монголия.

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