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  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы начато расследование деятельности букмекерской конторы "Олимп"

CA-NEWS (KZ) -  В Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы «Олимп», сообщает пресс-служба КНБ.

По данным следствия, компания, нарушая нормы действующего законодательства Республики Казахстан, через интернет-ресурсы осуществляла не лицензируемую деятельность, с извлечением определенного дохода. Соответственно, эта сфера не облагалась налогами.

Выявлены и блокированы каналы нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана. Фиксируются иные деяния, относящиеся к сфере финансовых преступлений.

29 ноября 2019 года Специализированным межрайонным административным судом г.Алматы приостановлено действие лицензии сроком на 6 месяцев, выданной ТОО «Only bet» и ТОО «Alpha bet» с торговой маркой БК «Олимп».

В настоящее время ведутся следственные мероприятия по установлению фактических масштабов противоправной деятельности БК «Олимп», а также нарушений налогового законодательства.

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