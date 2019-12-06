РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте 9 декабря откроется филиал МГИМО

CA-NEWS (UZ) -  9 декабря в Ташкенте состоится открытие филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО) - первого зарубежного филиала университета.

Соглашение о создании филиала было подписано в октябре 2018 года в присутствии президентов Узбекистана и России.

С сентября текущего года МГИМО начал обучение студентов в Узбекистане по направлениям подготовки «Бизнес-информатика» и «Юриспруденция» на базе партнерского университета мировой экономики и дипломатии. В Ташкенте открыты лицейские классы МГИМО.

«В рекордно короткие сроки благодаря поддержке руководства Узбекистана возведено здание филиала, совмещающее в себе классическую архитектуру и современную инфраструктуру», - отметили в МГИМО.

В церемонии примут участие ректор УМЭД, советник президента Узбекистана А.А.Абдувахитов, ректор МГИМО академик А.В.Торкунов, профессора и преподаватели вузов, представители внешнеполитических ведомств обеих государства.

Напомним, что известные выходцы их Узбекистана, российские миллиардеры Фаттах Шодиев и Алишер Усманов являются выпускниками МГИМО.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Тахи или дикие Пржевальские кони: путешествие из Франции в Монголию
  • В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме, среди них есть граждане Узбекистана
  • Казахстан и Турция будут проводить совместные военные учения
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×