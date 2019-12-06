В Ташкенте 9 декабря откроется филиал МГИМО

CA-NEWS (UZ) - 9 декабря в Ташкенте состоится открытие филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО) - первого зарубежного филиала университета.

Соглашение о создании филиала было подписано в октябре 2018 года в присутствии президентов Узбекистана и России.

С сентября текущего года МГИМО начал обучение студентов в Узбекистане по направлениям подготовки «Бизнес-информатика» и «Юриспруденция» на базе партнерского университета мировой экономики и дипломатии. В Ташкенте открыты лицейские классы МГИМО.

«В рекордно короткие сроки благодаря поддержке руководства Узбекистана возведено здание филиала, совмещающее в себе классическую архитектуру и современную инфраструктуру», - отметили в МГИМО.

В церемонии примут участие ректор УМЭД, советник президента Узбекистана А.А.Абдувахитов, ректор МГИМО академик А.В.Торкунов, профессора и преподаватели вузов, представители внешнеполитических ведомств обеих государства.

Напомним, что известные выходцы их Узбекистана, российские миллиардеры Фаттах Шодиев и Алишер Усманов являются выпускниками МГИМО.