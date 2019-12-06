Глава МИД Узбекистана принял главу Миссии БДИПЧ ОБСЕ

CA-NEWS (UZ) - 6 декабря министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял главу Миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Каетану де Зулуету Оутрам. Об этом сообщил МИД.



В ходе встречи позитивную оценку получило нововведение, позволяющее узбекским гражданам включить себя в список избирателей конкретного избирательного участка за рубежом путем письменного обращения непосредственно в дипломатические и консульские учреждения или путем онлайн-регистрации на сайте saylov.mfa.uz. При этом система проста в использовании, требуются лишь данные, содержащиеся в паспорте и контакты. Вся процедура бесплатна.

Каетана де Зулуета Оутрам поблагодарила за оказываемое узбекской стороной содействие в решении логистических и организационных вопросов и сообщила, что в г.Ташкенте и регионах начала свою деятельность часть Миссии в составе 42 долгосрочных международных наблюдателей. В настоящее время совместно с государствами-членами ОБСЕ завершается формирование списка более чем из 220 краткосрочных международных наблюдателей, которые 22 декабря будут находиться практически во всех избирательных округах.