В Узбекистане туристы могут оценить качество услуг в гостиницах онлайн

CA-NEWS (UZ) - Государственное унитарное предприятие «Центр сертификации туристских услуг» с целью узнать мнение туристов с помощью вопросника инициировал новый проект.

Для этого Государственный комитет по развитию туризма на своем веб-сайте разместил вопросник по оценке общего состояния средств размещения, созданных в них условий и оказываемых услуг. Чтобы проинформировать туристов о вопроснике и простимулировать их его заполнить, туристам были вручены брелки с QR-кодами со ссылкой на вопросник в веб-сайте.

Результаты опроса будут анализироваться, а выявленные недостатки систематически устраняться. Местные туристы, воспользовавшиеся гостиничными услугами в разных регионах, также могут выразить свои мнения, оценить условия и качество оказанных им услуг в гостиницах пройдя по ссылке uzbektourism.uz/ru/statisticsurvey.