Гульнара Каримова руководила преступным сообществом, - генпрокуратура Узбекистана о возбуждении новых уголовных дел

CA-NEWS (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана выступила с заявлением по поводу старшей дочери покойного президента Ислама Каримова - Гульнары Каримой.

Несколькими днями ранее дочь Гульнары, проживающая в Лондоне, на своей странице в Инстаграм сообщила, что её матери в очередной раз продлили срок тюремного заключения.

"Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции Узбекистана проводится совместная работа с зарубежными странами, такими как США, Швейцария, Франция, Российская Федерация и Латвия, по вопросу возврата преступно нажитых доходов Каримовой Г. на сумму более 1,3 млрд. долларов США, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах" - отмечается в заявлении генпрократуры.

Как ранее сообщалось, в рамках данной работы от международных структур и граждан поступили сообщения о новых, не охваченных прежними расследованиями преступлениях Каримовой Г. Это послужило основанием для возбуждения нового уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Ведомство отмечает, что следствие установило, что Каримова Г. руководила преступным сообществом, создав для этого несколько организованных преступных групп, состоящих из числа приближенных ей лиц.

Каримова Г. и ее сообщники уже отбывают назначенное судом наказание за преступления, совершенные в составе организованных групп.

В настоящее время, следствием установлено, что Каримова Г. располагала еще одной ОПГ, действовавшей на промышленных предприятиях республики, предоставлявшая ей долю от преступных доходов.

Кроме этого, Каримова Г. путем давления и запугивания, принуждала граждан и владельцев различных компаний переоформить свои имущества на подконтрольные ей компании.

В рамках расследуемого уголовного дела сумма нанесенного ущерба составила свыше 165 млн. долларов США и 85 млрд. сум.

Каримовой Г. предъявлено новое обвинение по преступлениям, связанным с вымогательством, хищением путем присвоения или растраты, заключением сделки вопреки интересам Республики Узбекистана и организацией преступного сообщества, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса.

Определением Яшнабадского районного суда по уголовным делам г.Ташкента в отношении Каримовой Г. применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия по делу, защиту прав и законных интересов Каримовой Г. осуществляют 7 адвокатов, привлеченных ею и её близкими родственниками. Кроме этого, обеспечено участие адвокатов во всех следственных действиях и возможность свиданий с ней наедине без каких-либо ограничений.

В настоящее время, следствие по делу окончено, Гульнара Каримова знакомится с материалами уголовного дела с участием адвокатов, - заключили в Генпрокуратуре.