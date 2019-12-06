В Туркменистане вышел в свет 12-й том сборника речей Бердымухамедова
- Туркменистан, общество
- 19:13, 06 декабря 2019
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CA-NEWS (TM) - Опубликован 12-й том сборника «К новым высотам прогресса», в который вошли программные выступления, интервью, обращения президента Гурбангулы Бердымухамедова за 2018 год.
Как сообщает госинформагентство ТДХ, «историческим событием» того года стало первое заседание Халк Маслахаты Туркменистана. В числе достижений отмечены: перестройка и диверсификация национальной экономики, успешная реализация госпрограммы по импортозамещению и увеличение объемов экспорта отечественной продукции.
ТДХ отмечает, что «публикации издания, дополненные фоторядом, представляют большой интерес для широкой читательской аудитории».
Книга подготовлена к печати Архивным фондом президента и публикуется на туркменском, английском и русском языках.