В Туркменистане вышел в свет 12-й том сборника речей Бердымухамедова

CA-NEWS (TM) - Опубликован 12-й том сборника «К новым высотам прогресса», в который вошли программные выступления, интервью, обращения президента Гурбангулы Бердымухамедова за 2018 год.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, «историческим событием» того года стало первое заседание Халк Маслахаты Туркменистана. В числе достижений отмечены: перестройка и диверсификация национальной экономики, успешная реализация госпрограммы по импортозамещению и увеличение объемов экспорта отечественной продукции.

ТДХ отмечает, что «публикации издания, дополненные фоторядом, представляют большой интерес для широкой читательской аудитории».

Книга подготовлена к печати Архивным фондом президента и публикуется на туркменском, английском и русском языках.