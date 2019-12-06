В Ашхабаде умер мужчина, вырвавший себе зуб, - СМИ

CA-NEWS (TM) - 25 ноября в 30-ом микрорайоне Ашхабада скончался мужчина, самостоятельно вырвавший больной зуб.

Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», мужчина, которому было 43 года, несколько лет не мог найти работу. Его отец парализован и нуждался в постоянном уходе. Когда у мужчины разболелся зуб, он обратился в поликлинику, где выяснилось, что ему, как не имеющему медстраховки, удаление зуба обойдется в 100 манатов. Таких денег у него не было.

Придя домой мужчина взял плоскогубцы и самостоятельно вырвал зуб. От инфекции в ротовой полости начался процесс гниения. Зная, что в больнице у него вновь попросят денег, мужчина не стал туда обращаться. Спустя 10 дней он скончался.