В Петербурге граждане Узбекистана угрожая пистолетом, заставили соотечественника перевести им $560

CA-NEWS (UZ) - Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге подтвердило распространенную в СМИ информацию о том, что 24 ноября 2019 года четверо неизвестных лиц посадили гражданина Узбекистана Ф.Х. силой в автомобиль, увезли в лес, избили и, угрожая пистолетом, заставили перевести 36000 рублей. После этого его привезли к станции метро «Ломоносовская» и высадили.

По полученным из правоохранительных органов данным, возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 5 человек, в том числе три гражданина Узбекистана, сообщила пресс-служба МИДа.

Генконсульство держит ситуацию на контроле и поддерживает постоянный контакт с соответствующими органами, которые ведут следствие по данному факту.