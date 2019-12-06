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  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане за год 101 пассажир оштрафованы за курение в самолете

CA-NEWS (UZ) -  Среди прилетевших пассажиров с начала года участились случаи курения в самолетах, сообщает управление обеспечения безопасности на транспорте МВД (УОБ) Узбекистана.

За 11 месяцев за употребление табачной продукции на воздушных судах привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 122 Кодекса об Административной ответственности Республики Узбекистан 101 пассажир, которые были подвергнуты штрафу на общую сумму 42.410.900 сумов ($4,5 тыс).

Управлениями обеспечения безопасности на транспорте, в аэропортах усилены организационно-практические меры с использованием различных форм пропаганды по информированию пассажиров о правонарушениях, совершаемых на борту самолетов и их негативных последствиях.

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