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  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан впервые применит на выборах идентификацию с помощью биометрии

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистана избирательные участки впервые планируют оснастить оборудованием с системой идентификации по биометрическим данным, заявил председатель ЦИК Мирзо-Улугбек Абдусаломов. Об этом сообщает Кун.уз.

«Мы планируем использовать устройства для биометрической идентификации в 20 избирательных округах. Данное устройство будет применено впервые в тестовом режиме», – сказал он.

Глава ЦИК также отметил, что будет создана возможность наблюдения за 60 избирательными участками. За процессами выборов будут наблюдать не только граждане страны, но и мировое сообщество. «Мы должны правильно организовать данный процесс. Одна ошибка может стать причиной неправильной интерпретации выборов», – отметил Абдусаломов.

22 декабря в Узбекистане пройдут выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и в местные кенгаши.

В выборах участвуют пять политических партий – Демократическая партия «Миллий тикланиш», Социал-демократическая партия «Адолат», Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) и Экологическая партия.

Голосовать будут, как ожидается, 20 миллионов избирателей, в том числе 2 миллиона молодых людей, для которых эти выборы станут первыми.

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