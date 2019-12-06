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  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане растет спрос на микрозаймы, несмотря на большие проценты – Центробанк

CA-NEWS (UZ) -  Центральный банк опубликовал статистику по выделенным кредитам и количеству заемщиков.

Выяснилось, что на 1 июля остаток по кредитам составлял 33 тыс. Больше ипотечных кредитов — 15,8 тыс. Далее следуют потребительский кредит (6 тыс.) и автокредит (4,5 тыс.).

Наибольший рост за последние годы показали микрозаймы. Если в 2017 году их не было вообще, а на июль 2018 года всего 8, то на июль 2019 года таких кредитов стало 2,6 тыс. Это 25,8% от общего числа выданных кредитов.

Услуга микрозаймов оказалась популярной, так как количество заемщиков только за 12 месяцев выросло в 325 раз.

И это несмотря на то, что средняя ставка по микрозаймам самая высокая среди всех видов кредитов — в первом полугодии 2018 года она была 33,9%, 2019 года — 32,4%.

Долговая нагрузка по микрозаймам превышает рекомендуемую норму в Андижанской (73,3%) и Кашкадарьинской (61,4%) областях.

Регулятор отмечает, что по итогам I полугодия 2019 года уровень долговой нагрузки населения республики по кредитам в целом складывается ниже нормы (50%) рекомендуемой в международной практике, и риски связанные с его увеличением находятся на умеренном уровне.

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