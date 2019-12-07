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  7 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация Таджикистана приняла участие в работе Регионального семинара в Москве

CA-NEWS (TJ) -  Региональный семинар по повышению осведомлённости об обеспечении наличия наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских и научных целях состоялся 5 декабря в Москве. В его работе приняла участие делегация Таджикистана под руководством директора Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан Шерхона Салимзода. Об этом сообщает пресс-центр антинаркотического ведомства Таджикистана, передает НИАТ Ховар.

В работе семинара приняли участие представители Международного Комитета по контролю над наркотиками, Всемирной организации здравоохранения, Министерства здравоохранения Российской Федерации, других соответствующих министерств и ведомств, общественных организаций, которые обсудили важность обеспечения доступа к лекарствам, содержащим вещества, находящиеся под международным контролем.

В ходе семинара были обсуждены вопросы устранения существующих препятствий в обеспечении доступности контролируемых веществ в медицинских и научных целях, повышения уровня осведомленности и предоставления необходимого обучения компетентным органам для повышения их потенциала.

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