Аэропорт Ташкента не принимает рейсы из-за сильного тумана

CA-NEWS (UZ) - Аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова в субботу утром не принимает рейсы из-за сильного тумана, лайнеры были вынуждены уйти на запасные аэродромы, сообщает корреспондент UzNews.uz.

Рейс из Стамбула (TK368), который должен был приземлиться в Ташкенте в 07:40, после полёта в зоне ожидания повернул на запасной в Ургенч.

Самолет, следовавший рейсом HY-202 Лондон - Ташкент также не смог произвести посадку в международном аэропорту имени Ислама Каримова из-за густого тумана и приземлился на запасном аэропорту г.Навои.