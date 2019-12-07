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  7 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Аэропорт Ташкента не принимает рейсы из-за сильного тумана

CA-NEWS (UZ) -  Аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова в субботу утром не принимает рейсы из-за сильного тумана, лайнеры были вынуждены уйти на запасные аэродромы, сообщает корреспондент UzNews.uz.

Рейс из Стамбула (TK368), который должен был приземлиться в Ташкенте в 07:40, после полёта в зоне ожидания повернул на запасной в Ургенч.

Самолет, следовавший рейсом HY-202 Лондон - Ташкент также не смог произвести посадку в международном аэропорту имени Ислама Каримова из-за густого тумана и приземлился на запасном аэропорту г.Навои.

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