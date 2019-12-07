В Таджикистане задержан офицер, по вине которого солдат совершил попытку суицида

CA-NEWS (TJ) - В Хатлонской области на юге Таджикистана задержан офицер погранвойск, по вине которого солдат-срочник совершил попытку самоубийства. Капитан Файзулло Рахимов, и.о. начальника комендатуры войсковой части 0307 погранвойск ГКНБ Таджикистана, обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и превышении служебных полномочий.

Офицеру-пограничнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы, сообщили Радио Озоди в военной прокуратуре Кулябского региона, подтвердив, что против Файзулло Рахимова было возбуждено уголовное дело после попытки самоубийства рядовым Хусниддином Тохировым.

«Капитан Файзулло Рахимов, и.о. начальника комендатуры воинской части 0307 погранвойск Таджикистана передал рядовому Тохирову и одному его сослуживцу 1000 сомони (более $100) для того, что они купили ему два барана у чабанов в Темурмаликском районе. Однако выполнить «приказ» офицера солдатам оказался не по силам – денег едва хватало на одного барана. Когда они сообщили Файзулло Рахимову по телефону об этом, офицер пришел в ярость – он оскорбил подчиненных и угрожал расправой. Хусниддин Рахимов, опасаясь мести офицера, решил свести счеты с жизнью - на рынке в Кулябе он купил уксусную кислоту и выпил», - рассказал Радио Озоди источник в военной прокуратуре, который пожелал остаться неназванным.

22-летний Хусниддин Тохиров, по словам родных, был призван на военную службу военным комиссариатом Темурмаликского района весной этого года. В настоящее время солдат находится под присмотром врачей в областной больнице города Куляба. .

Врач Бахтиёр Хакимов сообщил, что 2 декабря Хусниддин Тохиров был доставлен в больницу с серьезным отрвлением. «Сейчас ему намного лучше. Мы сделали все возможное для того, что спасти солдата», сказал врач.

Сам Хусниддин Тохиров отказался от общения с журналистами.

Озода, мачеха Хусниддина сообщила, что солдат-пограничник женат, у него один ребенок.

По словам правозащитников «Офиса гражданских свобод», в первом полугодии 2019 года к ним поступило 4 обращения от родственников солдат, скончавшихся или получивших увечья в таджикской армии.