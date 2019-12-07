Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
- Азия и мир, общество
- 12:01, 07 декабря 2019
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CA-NEWS (CA) - Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира.
Первое место заняла 29-летняя певица Тейлор Свифт. По данным издания, ее годовой заработок составил $185 млн. Доходы исполнительнице принесли продажи альбома Lover и концертный тур, ставший самым кассовым в истории США.
Далее идут Канье Уэст ($150 млн), Эд Ширан ($110 млн), The Eagles ($100 млн), Элтон Джон ($84 млн) и Jay-Z с Beyonce (по $81 млн).
Суммарно 10 самых высокооплачиваемых музыкантов за год заработали более $1 млрд.