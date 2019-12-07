Президент Туркменистана подписал указ о помиловании 528 осужденных

CA-NEWS (TM) - В честь Дня нейтралитета - 5 декабря, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании 528 человек. Осужденные будут освобождены от дальнейшего отбывания срока в местах лишения свободы, а также от ограничения в виде обязательства проживать в определенной местности.

Это уже четвертая акция помилование в этом году, в марте в Туркменистане были освобождены 2028 человек, в мае – 764 и в сентябре — 868. Итого за 2019 года были помилованы 4188 осужденных, передает ХТ.

Хякимам велаятов, этрапов и городов, а также другим руководителям было дано указание о трудоустройстве помилованных лиц.