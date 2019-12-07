ЕС выделит 20 млн евро для строительства ГЭС «Себзор» в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Посол Европейского союза Мэрилин Йосефсон и глава представительства KfW в Душанбе Андреас Шнайдер подписали Соглашение о вкладе в финансирование строительства малой гидроэлектростанции Себзор в Рошткалинском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), сообщает представительство ЕС в РТ.

На церемонии присутствовали заместитель министра энергетики и водных ресурсов Шарифа Худобахш, посол Германии в Таджикистане Андреас Протманн, страновой директор Всемирного банка Ян-Питер Олтерс, директор компании «Памир Энерджи» Далер Джумаев, глава Фонда Ага Хана Кишвар Абдулалишоев и представители министерства иностранных дел Республики Таджикистан.

Выделенные средства в размере 20 млн. Евро поступают в качестве дополнения к 17 млн. Евро, выделенных для этого проекта правительством Германии Таджикистану ранее, в ходе межправительственных переговоров в 2018 году.

После подписания этого соглашения общая сумма финансирования строительства проекта составила 37 млн. Евро. В своем выступлении посол Йосефсон подчеркнула социальную и экологическую важность проекта, который также возможно будет иметь потенциал для обеспечения надежной энергией поселений в провинции Бадахшан Афганистана.

Андреас Шнайдер отметил, что проект улучшит производство и поставку чистой энергии в Рошткалинском районе, а также во всем ГБАО. Кроме того, он отметил, что проект является очень хорошим примером координации между партнерами по развитию и правительством Таджикистана.

Он упомянул, что Всемирный банк внес свой вклад в проект, профинансировав несколько важных исследований, необходимых для подготовительных работ, Агентство США по международному развитию (USAID) выделило средства для поддержки потенциала компании «Памир Энерджи» при реализации проекта, а Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) выделил средства на 18-километровую линию электропередачи от Себзорской ГЭС до Хорога и строительства новой подстанции.

Проект предусматривает строительство русловой гидроэлектростанции на реке Шохдара ГБАО с предполагаемой мощностью генерации 74,5 млн. КВтч в год. Финансирование проекта будет осуществляться через государственный немецкий банк развития – KfW. Исполнительным агентством по проекту является компания «Памир Энерджи», которая управляет энергосистемой ВМКБ на основе концессионного соглашения с правительством Таджикистана.