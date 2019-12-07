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  7 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В 2020 году в Туркменистане состоится встреча министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

CA-NEWS (TM) -  В марте 2020 года в Туркменистане состоится встреча министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Соответствующее Постановление подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщила пресс-служба главы государства.

Документом предписывается министерству иностранных дел, министерству промышленности и коммуникации совместно с министерством торговли и внешнеэкономических связей провести данную международную конференцию министров транспорта развивающихся стран на высоком организационном уровне.

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