В 2020 году в Туркменистане состоится встреча министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
- Туркменистан, общество
- 15:19, 07 декабря 2019
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CA-NEWS (TM) - В марте 2020 года в Туркменистане состоится встреча министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Соответствующее Постановление подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщила пресс-служба главы государства.
Документом предписывается министерству иностранных дел, министерству промышленности и коммуникации совместно с министерством торговли и внешнеэкономических связей провести данную международную конференцию министров транспорта развивающихся стран на высоком организационном уровне.