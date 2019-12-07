В Алматы разрешили провести марш феминисток спустя 9 месяцев

CA-NEWS (KZ) - Мирное шествие феминисток пройдет в Алматы 8 декабря, сообщает сайт организации Feminita. Марш был запланирован организацией на 8 марта этого года, но разрешение от акимата было получено только через 9 месяцев после подачи заявки.

- Восьмимартовский феминистский марш состоится 8 декабря 2019 года. Эта дата выбрана не случайно – заявка на проведение восьмимартовского марша была дана еще 13 февраля 2019 года, но утвердили проведение марша только 3 декабря 2019 года. Ровно через девять месяцев наш марш всё-таки состоится! - сообщается на сайте организации.

Главная цель марша – привлечь внимание к правам женщин, о которых обычно не говорят: лесбиянки, секс-работницы, трансгендерные женщины, женщины с инвалидностью, женщины, употребляющие наркотики.

- В 2017 году активистки инициативной группы “КазФем” и союзницы прошлись с транспарантами по Арбату. После этого участниц вызывали на разъяснительные беседы. В 2018 году повторить подобную акцию не получилось, поскольку в адрес нескольких феминисток поступали угрозы со стороны полицейских, известных как “ловцы феминисток”, - сообщает организация.