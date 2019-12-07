РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ряд инвестпроектов одобрили в акимате Нур-Султана

CA-NEWS (KZ) -  В Нур-Султане состоялся региональный координационный совет по вопросам инвестиций. Реализация поддержанных проектов позволит создать свыше 2 тысяч рабочих мест, сообщает сайт столичного акимата.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы поднял проблему аварийного состояния Центральной ЖД больницы.

На совете поддержан проект по строительству многопрофильной больницы на 800 коек в рамках ГЧП. К проекту привлечены инвесторы из Турции. Зарубежная компания имеет весомый опыт работы в строительстве больниц. Таким образом, строительство начнётся в следующем году. Медцентр будет оснащён современным оборудованием в соотвествии с мировыми стандартами.

Также на совете рассмотрели инвестпроекты по строительству цеха по производству мебельных корпусов и изделий из дерева, сборочного завода коммунальной спецтехники, оптово-распределительных центров для обеспечения продовольственной безопасности, ювелирной фабрики и т.д.

Аким столицы А. Кульгинов отметил, что руководство страны уделяет особое внимание привлечению инвестиций, «прилагаем все усилия для создания комфортных условий и улучшения инвестклимата»

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Алматы начато расследование деятельности букмекерской конторы "Олимп"
  • В Ташкенте 9 декабря откроется филиал МГИМО
  • Президент Казахстана провел переговоры с канцлером и президентом Германии (фото)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×