Ряд инвестпроектов одобрили в акимате Нур-Султана

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане состоялся региональный координационный совет по вопросам инвестиций. Реализация поддержанных проектов позволит создать свыше 2 тысяч рабочих мест, сообщает сайт столичного акимата.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы поднял проблему аварийного состояния Центральной ЖД больницы.

На совете поддержан проект по строительству многопрофильной больницы на 800 коек в рамках ГЧП. К проекту привлечены инвесторы из Турции. Зарубежная компания имеет весомый опыт работы в строительстве больниц. Таким образом, строительство начнётся в следующем году. Медцентр будет оснащён современным оборудованием в соотвествии с мировыми стандартами.

Также на совете рассмотрели инвестпроекты по строительству цеха по производству мебельных корпусов и изделий из дерева, сборочного завода коммунальной спецтехники, оптово-распределительных центров для обеспечения продовольственной безопасности, ювелирной фабрики и т.д.

Аким столицы А. Кульгинов отметил, что руководство страны уделяет особое внимание привлечению инвестиций, «прилагаем все усилия для создания комфортных условий и улучшения инвестклимата»