Президент Туркменистана утвердил Национальный план действий на 2020-2022 годы по противодействию торговле людьми

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, утвердив Национальный план действий по противодействию торговле людьми на 2020-2022 годы, сообщила пресс-служба главы государства.

В соответствии с документом министерствам, отраслевым ведомствам и общественным объединениям Туркменистана предписывается обеспечить реализацию мер, предусмотренных в вышеуказанном Национальном плане.

Координация реализации мер, предусмотренных в вышеуказанном Национальном плане, и выполнение международных обязательств в области борьбы с торговлей людьми возлагается на Межведомственную комиссию по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права, подчёркивается в Постановлении.