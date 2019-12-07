Президент Туркменистана утвердил Национальный план действий на 2020-2022 годы по противодействию торговле людьми

- Туркменистан, общество
- 15:03, 07 декабря 2019
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- Обновлено: 16:03, 07 декабря 2019
CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, утвердив Национальный план действий по противодействию торговле людьми на 2020-2022 годы, сообщила пресс-служба главы государства.
В соответствии с документом министерствам, отраслевым ведомствам и общественным объединениям Туркменистана предписывается обеспечить реализацию мер, предусмотренных в вышеуказанном Национальном плане.
Координация реализации мер, предусмотренных в вышеуказанном Национальном плане, и выполнение международных обязательств в области борьбы с торговлей людьми возлагается на Межведомственную комиссию по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права, подчёркивается в Постановлении.