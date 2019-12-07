В Вологде задержали объявленного в международный розыск гражданина Узбекистана
- Узбекистан, общество
- 15:07, 07 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - Сотрудникам угро УМВД России по Вологодской области поступила оперативная информация о том, что в Вологде находится мужчина, который объявлен в межгосударственный розыск, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.
36-летнего гражданина Узбекистана задержали в общежитии на улице Конева. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Пока решается вопрос об экстрадиции, мужчина помещен в изолятор временного содержания УМВД России в Вологде.