В ООН обсудили успехи в области совершенствования миротворческой деятельности

CA-NEWS (CA) - Более современное оснащение, увеличение числа женщин среди военнослужащих, а также совершенствование методов обмена информацией. Эти и другие успехи достигнуты за год, который прошел с момента принятия в Совбезе резолюции 2436, посвященной вопросам миротворчества, передает служба новостей ООН.

Выступая в ходе мероприятия, организованном по инициативе США и ряда других стран, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал возможность оценить эффективность принимаемых мер. Он напомнил о том, что служба «голубых касок» становится все более опасной и сложной, а также - о своей инициативе «Действия по поддержанию мира», которая разрабатывалась с учетом особенностей текущего момента. «Мы используем новые системы и инструменты для оценки деятельности во всех миссиях, - сообщил глава ООН. – В числе нововведений – оценка эффективности в военных и полицейских подразделениях, а также в госпиталях».

Результаты таких обзоров, по словам Генсека, позволили привлечь страны-члены к решению конкретных проблем. «Несколько раз нам пришлось отправить обратно военных, не соответствовавших установленным требованиям; в других случаях мы направили [в миссию] дополнительно наставников или группы», - сообщил он.

США: пробелы в работе миротворцев создают угрозу для жизни

Соединенные Штаты – постоянный член Совета Безопасности и страна, которая вносит 1,7 млрд долларов в миротворческий бюджет ООН. Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт считает подотчетность важным компонентом успеха миротворческих операций. По ее словам, неэффективная работа наносит ущерб репутации ООН и стран, поставляющих контингент миротворческих миссий.

Она привела в пример случай, когда, по ее словам, некомпетентность персонала поставила под угрозу жизнь военнослужащих, подвергшихся нападениям вооруженных групп в Демократической Республике Конго. Дипломат также напомнила о случаях, когда «голубые каски» обвинили в сексуальных надругательствах над детьми в Центральноафриканской Республике.

«Крайнее беспокойство вызывает тот факт, что некомпетентность миротворцев ставит под угрозу жизнь людей, которых, согласно мандату, они должны защищать, - предупредила Келли Крафт. – Ради безопасности населения, мы должны обеспечить подотчетность миротворческих миссий, их руководства, а также военного и гражданского персонала».

В ООН созданы условия для совершенствования миротворческой деятельности

По словам Антониу Гутерриша, в ООН «делают все возможное», чтобы обеспечить полную подотчетность миссий и положить конец сексуальным надругательствам над местным населением со стороны миротворцев. Он напомнил о мерах по предотвращению нарушений и реагированию на них, а также об учреждении поста защитника прав пострадавших.

Глава ООН призвал все стороны во имя дальнейшего улучшения ситуации укреплять эти и другие меры и расширять партнерские отношения. Он рассказал о коллективных действиях, направленных на поддержку миссий ООН, которым приходится работать в крайне сложных условиях. В их числе – обмен разведанными, а также более тщательный анализ ситуации, который позволяет лучше понимать запросы руководства и населения страны пребывания.

В ООН также планируют расширить работу со странами, которые поставляют контингент, чтобы разработать систему регулярной оценки деятельность персонала. В своем выступлении Антониу Гутерриш напомнил о текущем кризисе, связанном с нехваткой наличности в бюджете ООН, и призвал страны-члены обеспечить бесперебойное финансирование работы Организации. «Деятельность миротворческих миссий сегодня более эффективна, чем когда-либо с точки зрения затрат, но мы не сможем выполнять свой мандат, если нам не будет обеспечено последовательное, предсказуемое и адекватное финансирование, - заявил он. – Нам нужно, чтобы бюджет соответствовал мандату, а не мандат - бюджету».