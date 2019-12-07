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  7 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Халачском этрапе на востоке Туркменистана модернизированы две энергоподстанции

CA-NEWS (TM) -  Специалисты Производственного объединения «Лебапэнерго» осуществили новый этап работ по модернизации энергетических объектов в долине Амударьи. После технического перевооружения заработали энергетические подстанции «Халач» и «Чохпетде» мощностью 110/10 киловатт в Халачском этрапе. Они повысили эффективность энергообеспечения населенных пунктов и народнохозяйственных объектов, передает Золотой век.

Сегодня в восточном регионе создана мощная инфраструктура по выработке электроэнергии и бесперебойному обеспечению городов и сел, строятся новые линии электропередачи и профильные объекты. Общая протяженность ЛЭП различной мощности в долине Амударьи превышает 13 тысяч километров. Действует свыше 3,5 тысячи энергоподстанций.

С вводом в эксплуатацию крупной газотурбинной электростанции на территории Чарджевского этрапа значительно увеличатся объемы поставок туркменской электроэнергии на экспорт.

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